‘Açılım’ komisyonunda ‘gizliliğe’ MİT kılıfı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “açılım” komisyonun ilk toplantı tarihini üye milletvekillerine bildirdi. Kurtulmuş, üye milletvekillerini 5 Ağustos salı günü saat 11.00’de TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti. Toplantıların basına kapalı olması tartışmaya yol açtı.

Katılımcıların içerik paylaşmasına, hatta kulis bilgisi aktarmasına dahi izin verilmeyecek. Söz konusu duruma muhalefet itiraz ederken, AKP’li kurmaylar ise MİT raporlarını işaret ediyor.

AKP’li kurmaylar, komisyonun gündeminde yer alacak bazı başlıklara ilişkin MİT tarafından hazırlanmış, gizlilik derecesi yüksek belgelerin sunulacağını belirterek, “Devletin güvenlik birimlerinin raporları açık oturumlarda konuşulamaz. Gizli belgelerin ifşası, ulusal güvenlik sorunu doğurur” savunmasını yaptı.

‘DİPLOMATİK DENGELERİ ETKİLER’

AKP kaynaklarına göre, MİT’in komisyona sunacağı belgeler arasında geçmiş dönemlerdeki çözüm süreci girişimlerine de ilişkin güvenlik analizleri, silah bırakma çağrılarına verilen yanıtlar, PKK’nın bölgesel faaliyet haritaları ve yurtdışı bağlantıları yer alıyor. Ayrıca MİT’in silah bırakma sürecine ilişkin raporlar sunacağı ve gelişmeleri komisyona aktaracağı belirtiliyor. Bu bilgilerin kamuoyuna açıklanmasının “uluslararası diplomatik dengeleri etkileyebileceği” öne sürülüyor.