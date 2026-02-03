Açılım sürecinde kritik aşama: Geçiş süreci kanunu gündemde

Meclis’te açılım süreci kapsamında kurulan araştırma komisyonunun çalışmalarında sona gelindi. Ortak raporun bu hafta içinde tamamlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenirken, raporun ardından geçiş sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi öngörülüyor.

Komisyonun hazırladığı ortak raporda, sürecin yalnızca siyasi değil, hukuki ve kurumsal bir çerçeveye oturtulmasının zorunlu olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda, silah bırakma sürecinin tam, kalıcı ve doğrulanabilir biçimde gerçekleşmesi temel şart olarak ele alınıyor. Terör örgütünün tüm yapılarıyla birlikte, Suriye dâhil olmak üzere silah bırakmasının yakından izlenmesi ve teyit edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

GEÇİŞ SÜRECİ HUKUKU ÖNE ÇIKIYOR

Komisyonun raporunda, silah bırakma ve örgütsel tasfiyeye paralel olarak “geçiş süreci hukuku” başlığı öne çıkıyor. Bu doğrultuda, sürecin keyfî uygulamalara açık olmaması, açık kurallara ve denetim mekanizmalarına bağlanması hedefleniyor. İzleme, tespit ve doğrulama süreçlerinin hukuki güvence altına alınması, raporun temel başlıkları arasında yer alıyor.

KANUN TEKLİFİ AŞAMASINA GEÇİLECEK

Rapordan sonra, geçiş sürecine ilişkin kanun teklifi taslağının hazırlanarak gündeme gelmesi; devamında ise taslağın resmî kanun teklifi olarak TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Teklifte, silah bırakma sürecinin hangi aşamalardan geçeceği, tespit ve teyit mekanizmalarının nasıl işleyeceği ile geçiş sürecinin hukuki sınırlarının net biçimde tanımlanması öngörülüyor.

UYGULAMA, TESPİT VE TEYİTLERE BAĞLI OLACAK

Geçiş süreci kanununun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmasının ardından sahadaki gelişmelere ilişkin tespit ve teyitlerin tamamlanmasına bağlı olarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi ve kabul edilmesi bekleniyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle geçiş sürecine ilişkin pratik iş ve işlemlerin devreye girmesi öngörülüyor. Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte, iktidar tarafından sıkça dile getirilen “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda geçiş sürecinin tamamlanma safhasına ulaşacağı değerlendiriliyor.

DEM PARTİ’DEN ‘HIZ’ ÇAĞRISI

Sürece ilişkin siyasi değerlendirmeler de hız kazandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, komisyonun rapor yazım sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Koçyiğit, rapor hazırlık ekibinin henüz toplanmadığına dikkat çekerek, çağrının Meclis Başkanı tarafından yapılmadığını söyledi.

Koçyiğit, “Geçen hafta rapor yazım ekibinin toplanmasını bekliyorduk. Ancak bu konuda çağrıcı olan Meclis Başkanının bizzat kendisi böyle bir çağrı yapmadı. Bu hafta içerisinde bir çağrı bekliyoruz. Bu rapor yazım ekibinin bir an önce raporu tamamlaması ve Genel Kurul’a sevk etmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Koçyiğit, henüz resmi bir randevu talebinde bulunulmadığını belirterek, “Belki bu hafta ya da gelecek hafta içerisinde bir görüşme mümkün olabilir” ifadesini kullandı.

Koçyiğit, “Barış yasalarının, süreç yasalarının ivedilikle çıkması gerekiyor. Süreci sekteye uğratacak, yavaşlatacak yaklaşımlardan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Süreç yavaşladıkça başka yönelimlere maruz kalabilir” diye konuştu.

Bu kapsamda Meclis Başkanına çağrı yaptıklarını vurgulayan Koçyiğit, “Kendisini de arayarak bizzat ifade edeceğiz. Burada bir hıza ihtiyaç var” dedi.