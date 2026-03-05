Açılım sürecinde ‘silah bırakma’ düğümü: Ankara’da yöntem tartışması

İktidarın “Terörsüz Türkiye” başlığıyla yürüttüğü yeni açılım sürecinde en kritik başlık silah bırakma meselesi oldu. Süreç kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda da silah bırakma süreci kritik eşik olarak tanımlandı. Raporda, yapılacak yasal düzenlemelere geçilebilmesi için örgütün silah bırakma sürecinin belirli bir aşamaya ulaştığının “teyit ve tespit edilmesi” gerektiği vurgulandı.

Sürecin Meclis denetimine açık izleme ve raporlama mekanizmalarıyla takip edilmesi önerildi. Rapor çerçevesinde sahadaki gelişmelerin Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından izlenerek Cumhurbaşkanlığına raporlanması ve silah bırakma sürecinin kurumsal bir mekanizma ile doğrulanması planlanıyor.

AKP TEMKİNLİ İLERLİYOR

Ancak Ankara kulislerinde konuşulanlara göre süreçte DEM Parti ile AKP arasında yöntem tartışması yaşanıyor. DEM Parti cephesi, sürecin ilerleyebilmesi için Meclis’te bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunuyor. Parti kurmaylarının özellikle hukuki güvence ve siyasal zeminin oluşturulması konusunda adım atılması için iktidarı zorladığı ifade ediliyor. AKP ise önce örgütün silah bırakma sürecinin somut biçimde başlaması ve bunun takip edilmesi gerektiğini düşünüyor. İktidar kanadında, geçmiş çözüm sürecinde yaşanan deneyimler nedeniyle temkinli bir yaklaşımın benimsendiği belirtiliyor. AKP’li kaynaklar, “Önce silahların bırakıldığı net şekilde görülmeli. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için bu aşamanın tamamlanması gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor. DEM Parti’nin ise özellikle yasal güvence sağlayacak düzenlemeler konusunda iktidara mesaj verdiği ifade ediliyor.

‘AŞAMA AŞAMA İLERLEMELİ’

AKP cephesinde ise “önce silah bırakma” yaklaşımı öne çıkıyor. Parti kurmayları, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek aşama aşama ilerlenmesi gerektiğini dile getiriyor. Kulislerde, iktidarın süreci “kontrollü ve düşük tempoyla” yürütmek istediği, herhangi bir yasal adımın ise silah bırakma konusunda somut gelişmeler görülmeden gündeme alınmasının zor olduğu konuşuluyor.

Ankara’da konuşulanlara göre süreçte en kritik eşik, örgütün silah bırakma konusunda atacağı adım olacak. DEM Parti kaynakları, sürecin geciktirilmemesi gerektiğini belirterek “bayrama kalmadan ilerleme sağlanması gerektiği” görüşünü dile getiriyor. Ankara kulislerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasal düzenlemeler konusunda ramazan sonrasını işaret ettiği ve sürecin bu takvime göre ilerleyeceği konuşuluyor.

MÜSTAKİL YASA FORMÜLÜ

Kulislerde üzerinde durulan seçeneklerden biri de sürece ilişkin müstakil bir yasal düzenleme yapılması. Komisyon raporunda, silah bırakma sürecinin izlenmesi ve hukuki çerçevenin oluşturulması için özel ve geçici nitelikte bir düzenleme hazırlanabileceği değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin sürecin takibini sağlayacak mekanizmaları içerebileceği ifade ediliyor. Kulislerde, bu iki yaklaşım arasındaki dengeye göre sürecin hızının ve Meclis’te atılacak adımların şekilleneceği değerlendiriliyor.