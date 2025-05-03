’Acımasızlar’ çetesine operasyon: 10 kişi gözaltında
İzmir’de ’Acımasızlar’ diye bilinen ve kendilerini şikayet edenleri alıkoyup darbettikleri, paralarını gasbettikleri ve evlerine molotof atıp kurşunladıkları tespit edilen çete çökertildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini ’Acımasızlar’ diye tanıtan suç örgütünü belirledi.
Ekipler A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y., B.Ö., E.B. ve İ.K. isimli 12 şüphelinin uyuşturucu da dahil birçok suçtan kayıtları bulunduğunu, kendilerini şikayet edenleri alıkoyup darbettiğini, videoya çekip paralarını gasbettiğini, evlerine molotof attığını ve adreslerini kurşunladığını belirledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatan ekipler, 29 Mayıs günü yapılan eş zamanlı yaptıkları baskında 12 şüpheliden 10’unu yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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