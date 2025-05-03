’Acımasızlar’ çetesine operasyon: 10 kişi gözaltında

Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:10

Güncelleme: 03.05.2025 - 11:10

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini ’Acımasızlar’ diye tanıtan suç örgütünü belirledi.

Ekipler A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y., B.Ö., E.B. ve İ.K. isimli 12 şüphelinin uyuşturucu da dahil birçok suçtan kayıtları bulunduğunu, kendilerini şikayet edenleri alıkoyup darbettiğini, videoya çekip paralarını gasbettiğini, evlerine molotof attığını ve adreslerini kurşunladığını belirledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatan ekipler, 29 Mayıs günü yapılan eş zamanlı yaptıkları baskında 12 şüpheliden 10’unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.