Sosyalist partilerden Atatürk'ü anma mesajları: 'Çetelere, tarikatlara, sermayeye karşı...'

Yayınlanma: 10.11.2024 - 18:26

Güncelleme: 10.11.2024 - 18:26

TİP, HKP, TKP ve Devrim Hareketi, Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. TİP'ten yapılan açıklamada "Cumhuriye’tin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" denildi.

"UNUTTURMUYORUZ"

HKP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz ikinci kurtuluş savaşçıları Mustafa Kemal'i, 'sürü muamelesi yapılmak istenilen bir milletin ihtilal, istiklal sembolü' olduğu için unutmuyoruz. Biz gerçek devrimciler Mustafa Kemal'i, 'Milli şuuru, milli haysiyeti, milli vicdanı, milli namusu, milli izzetinefsi, milli gururu haklı bir ihtilalin meşruiyet ilkeleri saymış bir lider' olduğu için anmaktan vazgeçmiyoruz. Biz ikinci kuvayi milliyeciler Mustafa Kemal'i, 'Ya istiklal, Ya ölüm' parolasıyla, antiemperyalist birinci Kurtuluş Savaşı'mızı örgütleyip, zaferle taçlanmasına neden olan bu iradeden bir milim sapmadığı için anıyoruz.

Biz gerçek vatanseverler Mustafa Kemal'i, kişiliğini belirleyen 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünü mücadelesinin merkezine koyduğu ve bu anlayışla, mandacılığa karşı bağımsızlığı, bağımsızlık için savaşmayı, savaşmak için fedakarlığı ve 'emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi yavaş yavaş aşağılık bir ölüme mahkûm olmaktansa babalarımızın oğulları olarak vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ettiği' için unutturmuyoruz.

Biz Mustafa Kemal'in gerçek devamcıları Mustafa Kemal'i; 'Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiç bir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, ilim ve akıldır' diyerek, bir asır önceki karanlığı ışığıyla yardığı ve bugün yaşadığımız karanlık günlere ışık tuttuğu için mücadelemizde yaşatıyoruz."

TKP ise fotoğrafını “Saygıyla” notuyla paylaşarak, Atatürk’ü andı.

Devrim Hareketi de "Cumhuriyet'in kurucu önderi, halkımızın emperyalistlere karşı kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Çetelere, tarikatlara, sermayeye karşı Cumhuriyet bizim!" mesajını paylaştı.