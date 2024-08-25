Sosyal medyada silah sıkma, mekân basma işleri için çeteler oluştu

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Telegram gruplarında “gaspçı” aranması ülkemizdeki toplumsal şiddetin her geçen gün arttığının adeta bir kanıtı oldu. Herkesin katılımına açık olan grupta bir kullanıcı yaptığı paylaşımda, “Ufak bir gasp işi var. Yer belli, adam belli, saat aralığı belli. Ücret 3 ila 5 bin dolar. İlgilenen var mı?” ifadeleriyle gasp yapacak kişi aradı. Bir başka kullanıcı ise “Gaziantep içi mekâna sıkılır, gözdağı verilir” ilanı paylaştı. Gruplarda “Her türlü iş yapılır” başlığıyla, arabaya zarar verme, korkutma amacıyla silah sıkma ilanlarının da yer aldığı görüldü. Cumhuriyet konuya ilişkin güvenlik analisti Burak Yıldırım ile konuştu. Yıldırım, “Platformlarda suç olduğu tartışmaya açık olmayan eylemlerle ilgili ilanların verilebiliyor olması korkutucu. Türkiye’de suç örgütleri büyük oranda organize hale gelmiş” dedi.

‘KAMU GÜVENLİĞİ YOK’

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Azmettiriciler ile failler artık rahatlıkla bir araya geliyor. Herkesin gözü önünde pazarlık yapıyorlar. Bu noktada kamu güvenliğinden bahsetmek mümkün değil. Mülkiyete yönelik suçların yanı sıra aynı kanallarda uyuşturucu, insan ve organ ticareti iddiaları da bulunmaktadır. Suçun cezalandırılmadığı bir iç güvenlik sorunu var. İktidar birkaç ay içerisinde herşeyi çözebilir. Yeter ki bir çözüm iradesi ve kapasitesi olsun.”