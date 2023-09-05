Açlık grevi bitti, oturma eylemi başladı!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 17:16

Güncelleme: 05.09.2023 - 17:21

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, bugün ocağa giderek işverenden aldıkları taahhütleri işçilerle paylaştı.

İşverenin verdiği taahhüte göre, işçilere kıdem tazminatları 3 taksitle ödenecek, geçmiş aylarda yer üstünden yatan maaşları yer altından verilecek.

"OTURMA EYLEMİNE GEÇTİK”

Maden işçilerinden biri Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bize verilen taahhütler oldu, açlık grevini bıraktık ama maden ocağının girişinde oturma eylemine geçtik. Kıdem tazminatlarımızın 3 ay içinde ödeneceği söylendi. Şirket sendikal haklarımız için topu TMSF’ye atmış. Perşembe günü yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alınamazsa yürüyüş eylemine geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

KRİTİK GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ OLACAK

Türkiye Maden İşleri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık yapılan görüşmelerin ayrıntılarını Cumhuriyet’e şu sözlerle anlattı:

“TÜRK-İş Genel Başkanı ve Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, bir dizi görüşmeler yaptıktan sonra aldıkları olumlu yanıtları işçilerle paylaştı. Firma daha önceki taksit sayısını üçe çekti. Maaşları iki ay süreyle yer altından yatacak. Ancak şirket ruhsat verilmez ise iki ay sonra kapatacak. Diğer maddelerle ilgili perşembe günü Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir görüşmemiz olacak. Şirket, toplu sözleşmeden doğan haklarımızın TMSF’de olduğu söyledi, onu perşembe günü netleştireceğiz. Ana sorunlarımız kıdem tazminatlarımız ve toplu sözleşmeden doğan haklarımızdı bir tanesi çözüldü. Ergün Atalay işçilere ‘başınıza bir şey gelirse bunun vebalinin altından kimse kalkamaz. Eyleminizi bitirmeyin ama açlık grevini bitirin’ önerisinde bulundu. Arkadaşlar da açlık grevini bitirerek yer üstünde oturma eylemine geçti."

İşçiler Perşembe günü yapılan görüşmeden sonuç çıkana kadar oturma eylemine devam edecek.