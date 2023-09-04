Madenciler açlık grevine başlamıştı... O şirketin sicil dosyası kabarık

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:00

AKP iktidarı sürecinde büyümeye başlayan holdingin sicili de maden kazaları, işçi grevleri, doğa tahribatlarıyla dolu. Süreç, 2022 yılının aralık ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Eskişehir’deki Adularya Yunus Emre Termik Santrali’nin satışını Doruk Madencilik’e devretmesiyle başladı.

Sicil gazetesinde yer alan bilgilere göre Doruk Madencilik de 2022 yılının aralık ayında Yıldızlar Holding’in yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız tarafından kuruldu. Şirket kurulur kurulmaz Santrali devraldı. Ancak yaklaşık 700 işçinin 2016 yılından beri yaşadıkları mağduriyet giderilmedi. İşçiler holdingin bünyesinde bulunduğu diğer şirketlerdeki çalışan işçilerle aynı kaderi yaşadı.

İKTİDARA YAKIN

İktidarın özelleştirdiği Eti Gümüş şirketini de bünyesinde bulunduran holding; Kütahya Eti Gümüş’te, Çanakkale Nesko’da, Gümüşhane’de, Çankırı’da işçilerin yaptıkları grevle gündeme geldi. Holding bunların yanı sıra madenlerinin bulunduğu bölgelerde doğayı tahrip etmesiyle de biliniyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Doruk Madencilik’te yaşanılanlar ve SSS Yıldızlar Holding’e ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu holding doğrudan işçilerin kıdemleri, birikmiş tazminatları, birikmiş ücret alacaklarını da gaspetmek üzerine bir teknik yürütüyor. Kıdem haklarına karşı önce yüzlerce işçiyi ücretsiz izin diyorlar uzun zaman sonra geri almıyorlar. İşçiler işe geri döneriz umuduyla bekledikleri için işçiler dava açma hakkını da kaybediyorlar. Bu oyunlarıyla yüzlerce işçinin alacağını da kendi sermaye birikim hanesine yazmış oluyorlar” dedi.