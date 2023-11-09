Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:44

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:44

Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'ün kızını liseye ve üniversiteye gönderen ailelere 'Bir adamın kızını götürüp liseye, üniversiteye vermesi ne demek? Zerre kadar haysiyeti, şerefi olan adam kızını üniversiteye verebilir mi?' şeklindeki gerici açıklamasının sonra Aczmendiler gündeme geldi. Peki, Aczmendi ne demek? Aczmendi tarikatı nedir? Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz kimdir?

ACZMENDİ NE DEMEK?

Aczmendi, kelime kökeni olarak acizlik, iktidarsızlık anlamına gelir.

ACZMENDİ TARİKATI NEDİR?

Aczmendi, Elazığ Akşam Sanat Okulu mezunu Müslüm Gündüz'ün liderliğini yaptığı ve kendine özgü giyim tarzı olan,1985 yılında temelleri atılmış Elazığ menşeili Risale-i Nur hareketine bağlı tarikat.

ACZMENDİ TARİKATI LİDERİ MÜSLÜM GÜNDÜZ KİMDİR?

Müslüm Gündüz 1941 yılında, Elazığ'ın Ağcakale köyünde doğdu. 12 Haziran 1996 tarihinde HBB televizyonunda yaptığı konuşma oldu. Türkiye aleyhinde haksız yargılandığına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin askeri üyeleri bulunmasının başvurunun haklı olduğunu kabul etti. Ayrıca, daha önce ifade özgürlüğü ihlali ile açtığı davayı da kazandı.

1990'lı yıllarda Türkiye'de radikal İslamcılıkla tanınan bir isim olan Müslüm Gündüz, Aczmendiler adlı grupla dikkat çekti.

12 Haziran 1996'da, Müslüm Gündüz, HBB televizyonunda programın “Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür. Demokrasi dinsizliktir. Laiklik de öyledir. Geleceğiz, Türkiye'yi alacağız. Hiç merak etmeyin." İfadelerini kullanmıştı.

ACZMENDİLER KİMLERDİR?

Aczmendi, Elazığ Akşam Sanat Okulu mezunu Müslüm Gündüz'ün liderliğini yaptığı ve kendine özgü giyim tarzı olan,1985 yılında temelleri atılmış Elazığ menşeili Risale-i Nur hareketine bağlı tarikat. Kendi çevresinde bu kıyafetlerle din üzerine sohbet toplantıları yapmaktadır.

Siyah sarık ve cübbe giyerler. Saçlarını ve sakallarını uzatırlar. Saçlarını ördükleri de görülür. Grubun tamamının elinde uzun bir asa bulunur. Sesli zikirlerini ilahi eşliğinde def çalarak, serbest hareketli zikrederler.



