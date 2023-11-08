Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:49

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:49

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı. Yemek yediği restoranda hesap ödemeden restoranı terk eden Hacı Kerim Meral'in hayatı araştırlmaya başlandı. Peki, Artvin Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

HACI KERİM MERAL KİMDİR?

Hacı Kerim Meral, 01 Temmuz 1990 tarihinde Gümüşhane Köse İlçesi Salyazı Köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Salyazı İlkokulunda, Liseyi Gümüşhane Anadolu Lisesinde, Üniversite Öğrenimini ise Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olarak tamamladı. 2012 yılında Üniversiteden mezun olduktan 3 ay sonra İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak atandı. Burada yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılının Haziran ayında Edirne İl Göç İdaresinde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına devam etti.

2 Eylül 2018 tarihinde açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 11 Mart 2019'da Mülki İdare Amirliği mesleğine 107. Dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İl Merkez Stajını Edirne Valiliğinde yaptıktan sonra, Kaymakam Refikliği stajlarını sırasıyla; Denizli'nin Sarayköy, Diyarbakır'ın Silvan İlçelerinde tamamladı. 10 Haziran 2019 tarihinde Sivas Hafik Kaymakam Vekili olarak görevine devam ederken, 11 Eylül 2020 tarihinde Sivas İmranlı İlçesine Kaymakam Vekili, 08 Eylül 2021 tarihinde Rize İkizdere Kaymakamı, 12 Ağustos 2022 tarihinde Karaman Ermenek Kaymakamlığına atandı.

24.08.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 23.08.2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Atama Kararı ile Yusufeli İlçesi Kaymakamlığına atanan Sayın Hacı Kerim MERAL, 05 Eylül 2023 tarihi itibariyle görevine başladı.

HACI KERİM MERAL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Artvin'de restoranda yemeği beğenmeyerek hesap ödemeyen Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.