Adalar iskelesinde bayram yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu!

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde güzel havayı da fırsat bilenler, erken saatlerde Adalar'a gitmek için Kadıköy iskelesine geldi. Vapurlara binmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

DHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:23
Adalar iskelesinde bayram yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu!
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın da güzel olmasını fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kadıköy'deki iskeleye geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruk oluşturdu.

"BAYAĞI KALABALIK"

Arkadaşıyla birlikte Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Elif Öztürk "Büyükada'ya gideceğiz, arkadaşımla orayı gezeceğiz. Daha sonra diğer adalara da geçmeyi düşünüyoruz. Bayağı kalabalık. İstanbul boş dediler ama yoğunluk var yine, arkada bayağı sıra var. Yarım saattir bekliyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'U İLK DEFA BU KADAR YOĞUN GÖRDÜK"

Çok sıra olduğunu söyleyen Mücahit Koç ise, "Havalar da sıcaktı, bizde Adalar'da geçirelim diye düşündük. İzinli günümüz, tatil yapalım dedik. Arkadaydık,1 saat falan oldu. Az kaldı inşallah geçeceğiz iskeleye" dedi.

Çocuklarıyla Adalar'a gitmek için sırada beklediğini söyleyen bir kişi de “İstanbul'u ilk defa bu kadar yoğun olduğunu gördük. Normalde bayramlarda çok sakin iken bu bayramda yoğunluk var. Biz de Adalar'a eğlenmeye gidiyoruz" dedi.


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