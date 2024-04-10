Hatay'da 'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 'Örümcek Adam' kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, bayram namazı kılarken cemaat arasında tedirginlik yarattı. Koç, ihbar üzerine gelen polis tarafından camiden yaka paça çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 18:51
Hatay'da 'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi
Abone Ol google-news

Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, 32'nci şehir olarak geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı. Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu. Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u yaka paça dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

 


bayram haberleri bayram namazı haberleri Cami haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel’den Erdoğan’a bayram telefonu

Özgür Özel’den Erdoğan’a bayram telefonu
Bayram sofralarının aranan yıldızı: Keşkek tarifi...

Bayram sofralarının aranan yıldızı: Keşkek tarifi...
Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının bayramını kutladı

Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve önceki CHP Genel Başkanlarının bayramını kutladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB’den Haluk Bayraktar’a: Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek

İBB’den Haluk Bayraktar’a: Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Şimşek duyurdu! Döviz geliyor... 5 yıllık işbirliği yürürlüğe girdi

Şimşek duyurdu! Döviz geliyor... 5 yıllık işbirliği yürürlüğe girdi
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu
Dervişoğlu’na destek iddiası: Akşener’in aday olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi

Dervişoğlu’na destek iddiası: Akşener’in aday olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Ali Yerlikaya duyurdu... Bayramın son günü bazı araçlara 24 saatlik kısıtlama!

Ali Yerlikaya duyurdu... Bayramın son günü bazı araçlara 24 saatlik kısıtlama!
Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak