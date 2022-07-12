İstanbul'da bayramda 'vapur sırası' yoğunluğu

12 Temmuz 2022 Salı, 14:31

Dokuz günlük bayram tatilinde sahilleri tercih eden yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Bayramın son gününde Anadolu Yakası’na ve Boğaz turuna çıkmak isteyince yoğunluk iki katına çıktı. Vapurların üst kısımlarının bile dolduğu görüldü.

Eminönü’nde vapur sırasına girenler havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Eminönü’ndeki balıkçılarda da bayram bereketi yaşandı. Balık ekmek yemek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk da kameraya yansıdı.

"BU SIRA BİTERSE ADALAR'A GİDECEĞİZ"

Hataylı olduğunu söyleyen Turgut Şahatoğlu, "Adalara gideceğiz inşallah bu sıra biterse. Daha önce de geldim. Ailece geziyoruz" dedi.

Yasin Demir isimli yurttaş, "Boğaz turuna çıkalım, Adalara gidelim dedik. Bu kadar yoğun olacağını tahmin etmiyordum" diye konuştu. Bülent Köse isimli başka bir yurttaş ise, "Ara sırada geliyordum. Bu kadar kalabalık görmedim" dedi.