Adalet arayışı sürerken yeni iddia: 'Mezarlıkta bizi izledi'

Antalya’da eski eşi Ümit İ.’nin şiddetine maruz kaldığını söyleyerek yargıya başvuran Sabiha İ’nin davasında istinaf mahkemesi kararını verdi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ümit İ.’ye verilen 20 bin 160 TL adli para cezasını ve "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" (HAGB) kararını onadı.

Sabiha İ.’nin adalet arayışı sürerken, yeni bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretine gittiğini dile getiren Sabiha İ., bu ziyaret sırasında sanığın babasının kendisini takip ettiğini öne sürdü ve konuyu yargıya taşıdı.

‘KADES’E BASMASAYDIM BELKİ HAYATTA DEĞİLDİM’

Cumhuriyet’e yaşadıklarını anlatan Sabiha İ., “Annemle beraber mezarlık ziyaretine gittik. Ümit’İ’ nin babası geldi mezarlığa. Onların yakınlarının da orada mezarı vardı. Böyle mezarlığın etrafında bayağı dolandı. Çok oyalandı, bana ters ters baktı. Ben emniyeti aradım çünkü babasının bir köşede saklanmış bizi izlediğini gördüm. KADES’e bastım ve jandarma kısa bir şekilde dönüş yaptı bana. Daha sonra jandarma olduğum yeri öğrendi, geldi. Olayı anlatırken jandarmayı fark ettikten sonra saklandığı yerden çıkıp motoruna binip kaçmaya çalıştı ve jandarma trafiğin içerisinde durdurdu. Bu kişi bir saatten fazla beni adım adım takip etmiş. Jandarmada ifade verdik. KADES’e basmasaydım şu an belki hayatta değildim” dedi.

Sabiha İ., olayın ardından Ümit İ.’nin babasının serbest bırakıldığını da aktardı. Sabiha İ., adalet çağrısını yinelerken can güvenliğinin olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.