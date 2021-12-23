Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soru önergelerini yanıtsız bıraktı
TBMM’nin internet sitesinde yer alan verilere göre Adalet Bakanı Gül, kabinenin “en çok soru yanıtlamayan bakanı” oldu. Gül, 6 bin 208 önergeden 108’ini zamanında, 1195’ine de süresi geçtikten sonra yanıt verdi. 4 bin 787 önergeye ise hiç dönüş yapmadı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2021’de milletvekillerinin verdiği soru önergelerinden sadece birini yanıtladı. Kabinenin “en çok soru yanıtlamayan bakanı” olan Gül, 2018’de başlayan 27. yasama döneminde 6 binin üzerinde önergenin sadece 108’ine zamanında yanıt verdi. Yaşanan durumun “Türkiye’deki adaletsizliği gösterdiğini” belirten CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Milletvekillerinin denetimi ortadan kalkmış durumda” dedi.
TBMM’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2021’de kendisine verilen soru önergelerinden yalnızca birine yanıt verdi. Kabinenin “en az soru önergesi yanıtlayan bakanı” olan Gül’e, 2018’de başlayan 27. yasama döneminde 6 bin 208 önerge verildi. Bunlardan yalnızca 108’ini zamanında yanıtlayan Gül, 1195’ine de süresi geçtikten sonra yanıt verdi. Gül, 4 bin 787 önergeye ise hiç dönüş yapmadı. Bu durumun hükümet sisteminden kaynaklandığını vurgulayan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanların sorulara cevap verme oranı ne yazık ki çok düşük. Bakanlar, milletvekillerimizin sorularına süresi için de cevap vermediği gibi hiçbir dönüş de yapmıyorlar. Milletvekillerinin denetim alanlarından sözlü soru da olmadığı için denetim tamamen ortadan kalkmış durumda” tepkisini gösterdi.
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