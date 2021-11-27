Bakan Abdülhamit Gül'den eleştirilere garip yanıt
Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde eleştirileri yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Yargının başı değilim” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde HDP’li Rüştü Tiryaki, partisi hakkındaki kapatma davasını gündeme getirerek eleştirilerini sıraladı. Tiryaki, bugün “dış güçler” olarak tanımlanan bazı yurtdışındaki kurumların, AKP’nin kapatılmaması için kampanya yürüttüklerini belirtti.
Komisyonda, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarına ilişkin soruşturma yapılmaması eleştirildi.
Yanıt veren Bakan Gül, “Ben yargının başı değilim, böyle bir şey yok. Adalet Bakanına kimse cübbe giydiremez. Dosyalarla, kişilerle, yürüyen hiçbir davayla ilgili yorum yapamam” dedi. Gül, salgın nedeniyle yapılmayan açık görüşlerin ise 1 Aralık itibarıyla başlayacağını duyurdu.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması