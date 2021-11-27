Bakan Abdülhamit Gül'den eleştirilere garip yanıt

27 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde HDP’li Rüştü Tiryaki, partisi hakkındaki kapatma davasını gündeme getirerek eleştirilerini sıraladı. Tiryaki, bugün “dış güçler” olarak tanımlanan bazı yurtdışındaki kurumların, AKP’nin kapatılmaması için kampanya yürüttüklerini belirtti.

Komisyonda, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün iddialarına ilişkin soruşturma yapılmaması eleştirildi.

Yanıt veren Bakan Gül, “Ben yargının başı değilim, böyle bir şey yok. Adalet Bakanına kimse cübbe giydiremez. Dosyalarla, kişilerle, yürüyen hiçbir davayla ilgili yorum yapamam” dedi. Gül, salgın nedeniyle yapılmayan açık görüşlerin ise 1 Aralık itibarıyla başlayacağını duyurdu.