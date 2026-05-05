Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu... 8 ilde kumar ve bahis operasyonu: 'Ağır darbe indirildi'

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu... 8 ilde kumar ve bahis operasyonu: 'Ağır darbe indirildi'

5.05.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu... 8 ilde kumar ve bahis operasyonu: 'Ağır darbe indirildi'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah İzmir merkezli 8 ilde sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine operasyon yapıldığını duyurdu. Gürlek, "Yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir" dedi.

İzmir merkezli 8 ilde bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis şebekeleri hedef alındı.

Adalet Bakanı Gürlek, gerçekleştirilen operasyon kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik yasa dışı para trafiğini yöneten suç örgütüne darbe indirildiğini açıkladı.

"ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, şunları kaydetti:

"Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!

Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!"

Image

İlgili Konular: #Operasyon #yasa dışı #Akın Gürlek

İlgili Haberler

Bursa'da 3,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu: 22 tutuklama
Bursa'da 3,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu: 22 tutuklama Bursa'da yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 TL'lik işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 22'si tutuklandı.
Bahis eylemi nedeniyle: PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza! Fenerbahçeli oyuncudan ilk açıklama!
Bahis eylemi nedeniyle: PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza! Fenerbahçeli oyuncudan ilk açıklama! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle aldığı cezayı duyurdu. Fenerbahçe Kulübü ise cezaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Mert Hakan Yandaş da cezaya ilişkin bir açıklama yaptı.
13 ilde ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 31 tutuklama, 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu
13 ilde ‘yasa dışı bahis’ operasyonu: 31 tutuklama, 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu İçişleri Bakanlığı, Niğde merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 31’i tutuklanırken, yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.