Bahis eylemi nedeniyle: PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza! Fenerbahçeli oyuncudan ilk açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN CEZAYA TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş'ın aldığı cezaya dair bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.

Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.

Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Mert Hakan Yandaş da cezasının belli olması sonrasında bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe kaptanı cezaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"

CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Bahis ve şike soruşturması nedeniyle yaklaşık dört ay cezaevinde tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş, tahliye edilmişti.

Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışmalara katılmaya başlamıştı.