Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı kararlarını bahane ederek Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP’yi kınıyorum

13 Mayıs 2022 Cuma, 16:30

Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Bozdağ’ın açıklamaları şu şekilde:

“Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP’li yetkilileri kınıyorum.

Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir. Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez.

Anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar veren yargı görevlilerine; ‘Lanet olsun yargınıza’, ‘İntikam duygusuyla hareket ediyorlar’, ‘Siyasi karar veriyorlar’, ‘Saray yargısı’ ithamları ile tehdit ve hakaret edenleri kınıyorum.”