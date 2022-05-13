Cezaları onandı: Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

13 Mayıs 2022 Cuma, 15:09

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sonrasında 2019 yılında mahkumiyetine karar verilen davayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.

Daire heyeti Kaftancıoğlu'na, "Kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti.

Öte yandan Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onandı.

Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına da karar verildiği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÇAĞRI

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün çağrıda bulunmuş, tüm milletvekilleri ve yüzlerce yurttaş CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde buluşmuştu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancoğlu'nun yargı sürecini Başkanlık binasında bir araya geldiğimiz CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile konuştuk.

Fotoğraflar: Nagihan Yılkın

Canan Kaftancıoğlu’nun hakkında çıkan onama kararı sonrası hukuki süreç nasıl işleyecek, Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

Yanlış bilgi vermek istemem beş ayrı suçtan ceza aldı. Üç suçtan cezası onandı; cumhurbaşkanına hakaret, hükümete alenen hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan toplam 4 yıl 8 ay 11 gün bunun infazı 1/2’dir. Buna göre cezaevinde yatacağı toplam süre 2 yıl 5 ay 25 gün. 20 Mart 2020 tarihinde bir yasa yürürlüğe girdi o tarihten önce işlenmiş suçlar bakımından denetimli serbestlik süreci mükerrir olmayanlar için üç yıla çıkarıldı. Mükerrir daha önce suç işlememiş olmak anlamına gelir Canan Kaftancıoğlu’nun daha önce işlediği bir suç bulunmuyor. Aldığı cezanın infazı üç yılın altına düşüyor. Dolayısıyla açık cezaevine girecek ve denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılacak.

AYNI GÜN SERBEST BIRAKILMASI LAZIM

Cezaevi süreci nasıl işleyecek?

Karar ilk önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidecek, başsavcılık Canan Kaftancıoğlu’na ‘hükmün infazına icap et, teslim ol’ anlamı taşıyan bir davetiye gönderecek. Bir haftalık süre verecek, bir haftalık süre içerisinde Canan Kaftancıoğlu savcılığa gidecek, savcılık Kaftancıoğlu’nu en yakın kadın infaz kurumuna sevk edecek. Pandemi döneminde çıkan bir yasayla denetimli serbestlik süresi iki yıldan üç yıla çıkarılmıştı. Kaftancıoğlu’nun suçları 20 mart tarihinden önce işlendiği için ve mükerrer olmadığı için aynı gün serbest bırakılması lazım.

Siyaset yasağını nasıl değerlendiriyorsunuz, neyi kapsıyor?

Mahalli İdareler Yasası’nda ve Milletvekili Seçim Yasası’nda bir yıldan fazla ceza almamış olmak şartı bulunuyor. Kaftancıoğlu’nun aldığı ceza bir yıldan fazla olduğu için milletvekili ve yönetici olma hakkı bu yasalar göz önüne alındığında belirli bir süre için mümkün gözükmüyor. Belirli bir süre geçtikten sonra bu hakların Memnu Haklar İadesiyle geri alması mümkün.

Gezi Davası'nda çıkan kararların ardından Kaftancıoğlu'nun cezasının onanması erken seçim işareti olabilir mi?

Mevcut hükümet uzun zamandır yargı eliyle siyasete ve sivil topluma mesaj göndermeye çalışıyor. Gezi davası seçim öncesinde sivil siyasete gönderdiği bir mesajdı. Gözdağı vermeye çalıştı. Şimdi de Canan Kaftancıoğlu üzerinden siyasetçilere bir mesaj gönderiyor gözdağı vermeye çalışıyor. Biz o mesajı doğru anlıyoruz. Bu süreç bizim daha büyük cesaretle ve dayanışmayla mücadele edeceğimiz bir süreçtir.