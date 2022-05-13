CHP'li vekiller resti çekti: 'Kaftancıoğlu üzerinden toplumu korkutmaya yöneliktir'

13 Mayıs 2022 Cuma, 16:24

Yargıtay, dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararları onamıştı. Verilen karar muhalefetten büyük tepki toplamaya devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde CHP MYK’yi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bugün sabah saatlerinde yapılan CHP MYK toplantısının ardından; Engin Altay, Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal ve Oğuz Kaan Salıcı Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'na verdiği karara ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmede bulundu.

"ERDOĞAN BU SEFER BİR APARKATLA KARŞI KARŞIYA KALIR"

CHP'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çekmek istediği tuzağa düşmeden en yüksek refleksle mücadeleye devam edeceğini dile getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu, muhalefeti sindirme kararıdır. Erdoğan daha önce muhalefeti susturmak için plastik mermi, biber gazı, tazyikli su ve cop kullandı. Bu yetmedi; şimdi mahkemeleri kullanmaya başladı. Gözdağı operasyondur. CHP ,varsa Türkiye'de demokrasi er geç hak ettiği noktaya gelecek. Canan Kaftancıoğlu'na büyük bir mağduriyet yaşatılıyor. Bu temel insan haklarına da büyük bir darbedir. Buna teslim olmayacağız, meydan okuyoruz. Erdoğan elinden geleni arkasına koymasın. Erdoğan İstanbul'u kaybetmenin acısını hala hissediyor. Ne Ekrem İmamoğlu'nu ne de Canan Kaftancıoğlu'nu vermeyeceğiz herkesin içi rahat olsun. Ayrıca Canan Kaftacıoğlu İl Başkanlığına devam edecek" dedi.

Bu karara benzer bir durumun Haziran'da Ekrem İmmaoğlu için de verilip verilmeyeceği sorusuna yanıtlayan Altay, "Bunlar 'Yok canım bu kadar da olmaz' dediğimiz çoğu şeyi yaptılar ama bunu yapmaya kalklarlarsa İstanbul seçmeninden 2 şamar yemişti Erdoğan bu sefer bir aparkatla karşı karşıya kalır" dedi.

"HUKUKİ BİR DAVA DEĞİLDİR"

Kararın toplumu korkutmaya yönelik olduğunu ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Kararın suç tarihleri 2013-2014'de attığı tweetlerden dolayı. O zaman bu yılardaki tüm miletvekillerinin, il başkanlarının attığı tweetlere bakmak lazım. Türk Ceza Kanunu'nun 2.maddesinde suçta ve cezada eşitlik ilkesi yazar. Siz benim tweetlerime bakıyorsunuz ama kendinizinkine bakmıyorsunuz. Bakılsa AKP'nin üçte ikisi cezaevinde olur. Canan Kaftancıoğlu eğer il başkanı seçilmemiş olsaydı bugün bu dava açılmamış olacaktı. Bu karar Canan Kaftancıoğlu üzerinden toplumu korkutmaya yöneliktir. Tamamen siyasi bir davadır hukuki bir dava değildir" dedi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Muhalefetin siyaset alanını daraltma çabası olduğunu vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Siyaseti demokratik yollardan yapmak isteyen CHP gibi diğer partilere de gözdağı verme çabasıdır. Canan Kaftancıoğlu'na verilmiş cezayla çok fazla meşgul değiliz. Bu tüm topluma kesilmeye çalışılan bir mesele. Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'li olmasının çok ötesinde bir mesele. Birkaç hafta önce Gezi Davası'nda verilen kararı hatırlayın. Dün Kaftancıoğlu hakkında verildi. Bu yargının tamamen AKP'nin kontrolüne girdiğini oradan talimat aldığını ve aldığı talimatı birebir uyguladığını en açık gösteren örneklerden bir tanesi. Biz bu mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız. Bu mücadeleyi büyüterek güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

"ADALET SARAYIN TEMELİ"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'na verilen karara ilişkin hakimlerin Erdoğan adına karar verdiğini dile getirdi. Başarır, "Adalet mülkün temeli değil Saray'ın temeli. O yüzden bu karar yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Çok yakın bir zamanda Türiye'de bu kararı verenler, verdirenler yargılanacaktır, hesap verecektir" dedi.

"Artık eylem zamanı. Artık 84 milyon korkmadan cesurca sokaklara meydanlara gelmeli, seçim istemeli. Korkmasınlar. Erdoğan ve Soylu'da senin benim gibi bir insan. Hiçbir zalimden, gadardan, hukuksuzdan, zorbadan korkmayacağız" diyen Başarır, "Anayasal hakkımızdır direneceğiz, sandık isteyeceğiz. O sandığı getireceğiz ve bunları yollayacağız. Koltuktan kalktıktan sonra o pislikleri herkes görecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak" dedi.

"SÖZ VERİYORUM SOYLU ÇOK ÖZEL YARGILANACAK"

Başarır, "Bir kişi özel yargılanacak. Kim o? Süleyman Soylu. Söz veriyorum Soylu çok özel yargılanacak. O yaptıklarının, sözlerinin, tehditlerinin, İsmet İnönü'ye attığı iftiraların, Silivri Emniyet Müdürü'nün, kirli ilişkilerin, Sezgin Baran Korkmaz'ın ve o bindiği uçakların hesabını verecek" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

"Soylu beni, seni, genel başkanı, insanları hukuksuz bir şekilde dinliyor. Soylu siyasal bir röntgencidir. Bizleri dinleyip takip ettiğini, evlerimizin önüne araçlar yollandığını biliyoruz. Ama yakındır Türk yargısına, bağımsız yargıya gelecek olan o onurlu hakimlere hesap verecek"

EKREM İMAMOĞLU DAVASI: 'KORKMUYORUZ'

Öte yandan Başarır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 Haziran'daki davası için "Bunlar her kararı verebilir. Hukuksuzlukta sınır tanımıyorlar. İstedikleri kararı versinler yakın zamanda seçim geliyor. Korkmuyoruz" dedi.

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