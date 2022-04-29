Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Kavala tepkisi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Berlin Büyükelçisi'nin Osman Kavala kararı nedeniyle çağrılmasına tepki gösterdi. Bozdağ, "Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasına tepki gösterdi.
Bozdağ açıklamasında "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir" ifadelerini kullandı.
"Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir" diyen Bozdağ şunları söyledi:
- Kraichtal ve Backnang Yangını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın.
"ULUSLARARASI HUKUKA UYMAYA DAVET EDİYORUM"
Bozdağ ayrıca, "Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması,Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 29, 2022
Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.
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