İktidara yakın Fuat Uğur'dan Osman Kavala itirazı: Belgeler yetersiz

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:05

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, yargılama sürecinde çeşitli hukuksuzluklara sahne olan Gezi Parkı davasında iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yorumladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet kanadında yer alan her isim gibi Uğur da Gezi direnişi için "Mesele ağaç değildi" iddiasını yineledi.

'DELİL DİYE SUNULAN BELGELER YETERSİZ'

Ancak sürecin başından bu yana birkaç yönden itirazı olduğunu ve bunları dile getirdiğini belirten Uğur, "Birincisi iddianamenin hazırlanmasının çok vakit alması ve tutukluluk hâlinin çok uzaması. Delil diye sunulan belgelerin yetersiz olması. Ve son olarak da Kavala’nın Gezi’nin üzerinden neredeyse 7 yıl geçtikten sonra Gezi soruşturmasına dâhil edilmesi. Hatta 'Bu davada verilecek kararın maliyetine Türkiye hazır mı?' diye de sordum" ifadesini kullandı.

'EĞER SİZİN İÇİN AYNI ŞEY İSE, DİYECEK BİR ŞEYİM YOK'

"Yargının ağırlaştırılmış müebbet kararı bana göre ağır oldu" diyen Uğur, şöyle devam etti:

"Sadece şu soruyu yöneltmek istiyorum: PKK elebaşı Murat Karayılan, ola ki Türkiye’ye getirildi ve yargılandı. Alacağı maksimum ceza ne? Ağırlaştırılmış müebbet. Bin kere ağırlaştırılmış müebbet olsa ne yazar. Kavala da ağırlaştırılmış müebbet aldı. Eğer sizin için aynı şey ise, diyecek bir şeyim yok"