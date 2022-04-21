Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Bursa'daki saldırıya ilişkin açıklama

21 Nisan 2022 Perşembe, 16:04

Mudanya Yolu Sanayi Caddesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan saldırıda yaralananlara Bursa Şehir, Çekirge ve Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi.

Yaralılardan 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ saldırılara ilişkin "1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" dedi.