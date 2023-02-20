Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yok

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 18:46

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 18:47

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ve soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturmalara değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bütün illerde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de soruşturmalar büyük bir titizlikle hukuka uygun bir biçimde yürütülmektedir. Her yerdeki soruşturmalar usul ve yasalara uygun yürütülmektedir. Zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapılmakta, bunların kimi bilgisizlikten kimi de maalesef kötü niyetten kaynaklıdır. Bilgisizlikten olanlara fazlaca bir şey söylemek istemem, doğrusu söylemeyi de doğru görmem ama gerçekten art niyetle manipüle etmek ve toplumu farklı şekilde algılarla bir tarafa yönetmek isteyenleri bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim. Soruşturmaların nasıl yapılacağı bellidir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yasalarımızda usul ve esaslara göre bu soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Deprem nedeniyle yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın olduğu yerlerde sorumluluğu olduğu değerlendirilen herkesle ve ilgili çalışmaların zaman aldığı büyük bir titizlik içerisinde yürütüldüğünden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"Delillerin toplanması konusunda da herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" diyen Bozdağ, "Şu ana kadar deprem yaşanan her yerde deliller kanunlarımıza uygun bir şekilde toplanmaktadır. Bilirkişiler yine usul, yasa ve fenne uygun bir biçimde incelemelerini ve çalışmalarını sürdürmektedir. Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur. Aksi yöndeki haber ve yorumların büyük bir karalama kampanyası olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.