Adalet Bakanı Tunç, AYM Başkanı Özkaya ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil’le bakanlıkta bir araya geldiğini duyurdu.
Tunç, Özkaya ve Akçil’e yönelik “Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
Bakan Tunç'un paylaşımı şöyle:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Yılmaz Akçil’le Bakanlığımızda bir araya geldik.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 1, 2025
Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. @AYMBASKANLIGI pic.twitter.com/syxEmuzS6b