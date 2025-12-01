Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adalet Bakanı Tunç, AYM Başkanı Özkaya ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Tunç, AYM Başkanı Özkaya ile bir araya geldi

1.12.2025 17:10:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Adalet Bakanı Tunç, AYM Başkanı Özkaya ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil’le bakanlıkta bir araya geldiğini duyurdu.

Tunç, Özkaya ve Akçil’e yönelik “Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Bakan Tunç'un paylaşımı şöyle:

İlgili Konular: #Anayasa Mahkemesi #Yılmaz Tunç