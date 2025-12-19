Adalet Bakanı Tunç'tan 'bahis skandalı' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futboldaki bahis skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, ''Kim suç işlemişse kimin kusuru varsa kimin kasti varsa onunla ilgili karar verecek olan yargı mekanizmalarıdır'' dedi.

Tunç, sanal kumardan korumak üzere eylem planı hazırlandığını duyurdu.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI: ÇÖZÜLMESİ İÇİN BİR ÇABA YÜRÜTÜLÜYOR

Yılmaz Tunç, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin "İspanya'da telefon incelemesiyle devam ediyor. Telefonda 10 hanelik bir şifre kullanılmış, şifrelerin çözülmesi için bir çaba yürütülüyor" dedi.

LEYLA ZANA'YA YÖNELİK KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR

Bakan Tunç, Bursaspor- Somaspor karşılaşmasındaki 'beyaz toros' görüntüleri ve Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin şunları söyledi:

"Spor kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Dayanışmamızı daha da kuvvetlendirmemiz gereken evrensel bir değerdir. Asla ayrıştırmanın sebebi olmamalı, ötekileştirmenin aracı hâline getirilmemelidir.

Hassas bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu sürece zarar verecek herhangi bir tutum ve davranışın olmamasını arzu ediyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması, ülkemizin ve milletimizin menfaatine olacaktır. Bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken genelleme yapmamak gerekir.

Aksi hâlde bu da sürece zarar veren bir durum olur. Hepimiz bu provokasyonlara gelmeden, özellikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için sorumlu davranmak zorundayız. Olaylarla ilgili gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor."