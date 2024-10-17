Adalet Bakanı Tunç: “Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında çok önemli mevzuat değişiklikleri olacak”

Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:31

Güncelleme: 17.10.2024 - 17:31

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 2024-2025 akademik yılı açılış töreni, Florya Yerleşkesi Sosyal Bilimler Kampüsü Oditoryumu’nda bugün yapıldı. Törenin açılış konuşmalarını İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 64 bin akademisyenin olduğuna dikkat çeken Tunç, bugün 185 bin akademisyen bulunduğunu vurguladı. Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yandan ülkemizin eğitim kalitesini artırmak, fiziki kalkınmayı altyapısıyla üstyapısıyla sağlamak, ülkemizin dört bir köşesini fiziki yatırımlarla donatmak, enerji hamleleriyle, savunma sanayi yatırımlarıyla ülkemizi daha güçlü hâle getirmek için çalışırken diğer yandan Türkiye’nin demokrasi standardını da yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olduk. Son 22 yılda özellikle temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi anlamında, Türkiye’nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması anlamında sessiz devrim sayılabilecek önemli reformlara imza attık. Milletimizin desteğiyle bunları başardık. Mevzuatımızın tamamını yeniledik. Bizim okuduğumuz yıllarda hukuk fakültesinde 80 yıllık kanunlar vardı önümüzde ve artık çağın ihtiyaçlarına cevap veremez hâle gelmişti. Dolayısıyla yeni ihtiyaçlar karşısında bu kanunlarımızın çağa uygun hâle getirilmesi gerekiyordu.

“YARGI REFORMU STRATEJİSİNİN DÖRDÜNCÜSÜNÜN HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ''

Temel kanunlarımızın tamamını biz son yıllarda yeniledik. Ceza kanunlarımızı, Borçlar Kanunumuzu, Ticaret Kanunumuzu, Hukuk Muhakemeleri, Ceza Muhakemeleri Kanunumuzun hepsinin tamamını yenilemiş durumdayız. Şu anda yeni mevzuata göre genç kardeşlerimiz dersleri görüyorlar. Tabi yargı reformu strateji belgeleriyle de bu kanunlarda yeni ihtiyaçlar çıktıkça da gecikmeksizin bu değişiklikleri, toplumun ihtiyacını doğrultusunda gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. 2009, 2015 ve 2018 yıllarında üç tane yargı reformu strateji belgesi açıklandı ve o belgelerdeki hedefler doğrultusunda çok sayıda kanun değişiklikleri, yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Tabii şimdi dördüncüsünün hazırlığını yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında da yine çok önemli mevzuat değişiklikleri, düzenlemeleri olacak. Özellikle ceza adaleti sistemiyle ilgili, ceza adalet sisteminin soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasını daha da güçlendiren, soruşturmanın etkinliğini artıran, toplumda suç işlenmesini önleyen ve suç ve suçluyla mücadeleyi daha etkin hâle getirebilecek önemli mevzuat değişikliklerini bu yargı reformu strateji belgesi kapsamında inşallah gerçekleştireceğiz.

“ÇALIŞTAYLAR YAPARAK GÖRÜŞLERİ TOPLADIK''

Yine yargılamaların uzun sürmemesi; geciken adalet, adalet değildir. Bu anlamda da kovuşturma aşaması dediğimiz dava aşamasını hızlandıran, vatandaşlarımızın yargıya memnuniyetini, yargıdan memnuniyetini en üst noktaya taşıyan, adalete güveni daha yükseklere çıkaran önemli düzenlemeler olacak. Yine infaz aşaması, özellikle suçlunun ıslahı, topluma karıştığında bir daha suç işlememesiyle ilgili olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili de önemli düzenlemelerimiz olacak. Bunu tabi biz masa başında birkaç arkadaşla birlikte hazırlamış değiliz. Özellikle bilim insanlarımız, hukuk fakültelerindeki akademisyenlerimizle yaklaşık 1,5 yıldan bu yana bir çalışmamız söz konusu. Uygulayıcılar, hakim, savcılarımız, gerek ilk derece gerek istinaf mahkemeleri gerekse yüksek mahkemelerin temsilcileriyle, uygulayıcılarıyla çok sayıda çalıştay, toplantı yaparak o görüşleri toparladık.

“50 BİNE YAKIN GÖRÜŞ GELDİ''

Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen görüşler, yine internet yoluyla, internet sitesinden hâlâ ulaşabiliyor vatandaşlarımız. 50 bine yakın görüş oraya geldi. Tabi mükerrer olanlar da var. Vatandaşlarımız, yargıyla ilgili karşılaştıkları birçok problemi orada dile getirdiler. Oradan çıkan sonuçlar, 1,5 yıldan bu yana gerçekleştirdiğimiz görüş alışverişi neticesinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde yargı reformu strateji belgemizi Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Paylaştıktan sonra da oradaki hedeflerin bir kısmı yasamayı ilgilendirecek, kanun değişikliği gerektirecek. Bir kısmı idari uygulamalarla hemen yürürlüğe konulabilecek hususlar olacak. Önümüzdeki süreçte kısa, orta ve uzun vadeli 2024 ile 2028 yılları arasını kapsayacak olan yeni yargı reformu strateji belgemizi inşallah kamuoyuyla paylaşacak ve paylaştıktan sonra da o hedefleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmenin gayreti içerisinde yolumuza devam edeceğiz.

“DARBECİ ANLAYIŞTAN KURTULUP ÖNEMLİ YAPISAL REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİK''

Bir taraftan mevzuatımızın toplumun ihtiyacına cevap verebilmesi önemli. Diğer yandan anayasal reformlar bakımından da bugün yeni anayasa noktasında sıcak bir gündemimiz var. Tabii yeni anayasa tartışmalarına gelmeden önce bugüne kadar son yıllarda yaptığımız anayasa değişiklikleri de aslında temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, hak arama yollarını artıran, Türkiye’nin vesayetçi anlayıştan kurtulup, darbeci anlayıştan kurtulup demokrasiye saygılı, özellikle vatandaşlarımızın hak arama yollarını artıran önemli yapısal reformları da geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdik. Temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocukların korunmasıyla ilgili düzenlemeler; bunların anayasal güvenceye kavuşturulması, bunlar darbe anayasasında eksikti. 2010 ve 2017 değişikliklerinde bunlar hayata geçti.”

KILIÇDAROĞLU SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Bakan Tunç, salondan ayrılırken gazetecilerin CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği “zorla getirme” kararına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı. Tunç, üniversiteyi gezerken de gazetecilerin soru isteklerine dönüş yapmadı.