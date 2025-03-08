Adalet Bakanı Tunç'tan '8 Mart' mesajı: 'Temel hak ve özgürlüklerin korunması için...'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 12:27

Güncelleme: 08.03.2025 - 12:29

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal statülerinin iyileştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamusal alandaki etkinliklerinin daha da artması için kadınların yanında yer aldıklarını iddia etti.

Tunç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kadınların, ailenin ve toplumsal hayatın temel direği olduğunu belirten Tunç, Türkiye'nin gücünün, kadınların gücü olduğunu vurguladı.

"ANNE" VE "AİLE" VURGUSU YAPTI

"Daha büyük ve güçlü Türkiye, güçlü kadınlarla mümkündür" değerlendirmesinde bulunan Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı her alanda etkin, başarılı, özgüveni yüksek kadınlarla inşa edilecektir. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın temsilcileri olarak kadınlara yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı reddediyoruz. Kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kamusal alandaki etkinliklerinin daha da artması için onların yanında yer alıyoruz. Hayalleri, başarıları, mücadeleleri ve sevgi dolu kalpleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Bakan Tunç, paylaşımında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.