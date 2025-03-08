Devlet Bahçeli'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı: 'Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı...'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir mesaj paylaşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı: 'Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı...'
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AA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:50

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından, genel başkan Devlet Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı.

"ŞİDDETİN OLMADIĞI, GÖZYAŞLARININ AKMADIĞI..."

Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum. Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."


Etiketler: #8 Mart Dünya Kadınlar Günü #Devlet Bahçeli

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