Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından İdil Kültür Merkezi'ne operasyon: Gözaltılar var

İstanbul Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne polis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:56
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından İdil Kültür Merkezi'ne operasyon: Gözaltılar var
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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 yurttaş hayatını kaybederken 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Olayda biri kadın 2 saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken Okmeydanı İdil Kültür Merkezine Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

ÇHD ÜYELERİ GÖZALTINDA

Merkezde arama yapan emniyet güçleri, 3 kişiyi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Çağdaş Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyesi Betül Vangölü Kozağaçlı da bulunuyor. 

ÇHD'den yapılan açıklamada, "ÇHD GM üyesi Betül Vangölü Kozağaçlı'nın ve üyelerimizin bulunduğu Halkın Hukuk Bürosu’nun İstanbul ofisinin polislerce basıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Meslektaşlarımızdan elinizi çekin!" denildi. 


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