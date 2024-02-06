Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Özgür Özel'den kınama

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel kınama mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:22
Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Özgür Özel'den kınama
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İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu duyurdu. Saldırıda 3'ü polis 5 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Özel'in paylaşımı şu şekilde: 

"Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."


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