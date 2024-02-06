Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı: Özgür Özel'den kınama
İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel kınama mesajı paylaştı.
İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunu duyurdu. Saldırıda 3'ü polis 5 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Özel'in paylaşımı şu şekilde:
"Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 6, 2024
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