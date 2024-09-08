Adalet Bakanı Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 'Sorumlu olanlar, adalet önünde hesap verecek'
Diyarbakır'da yaklaşık 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.
Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haberle sarsıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin jandarma ekipleri tarafından bulunduğunu açıkladı.
Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI TUNÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Acı haberin ardından bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.
Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 8, 2024
Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok…
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