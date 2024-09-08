Türkiye Narin'e ağlıyor... 19 gün sonra acı haber geldi, sosyal medya tek ses oldu: 'Bu ölümde kimin dahli var ise...'

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından sosyal medyada küçük Narin için binlerce paylaşım yapıldı...

Türkiye Narin'e ağlıyor... 19 gün sonra acı haber geldi, sosyal medya tek ses oldu: 'Bu ölümde kimin dahli var ise...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:03

Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya ilgili paylaşımında, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Narin'in cesedi köyün kuzeyinde derenin içine torbayla atılmış ve içine taş konulmuş şekilde bulunduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE NARİN’E AĞLIYOR…

Acı haberin duyulmasının ardından sosyal medyada küçük Narin için binlerce paylaşım yapıldı.

'Narin' etiketi kısa sürede sosyal medya platformu X’te (Twitter) Türkiye gündemine girdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'NARİN' AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de, küçük Narin'den gelen acı haber üzerine bir paylaşım geldi.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte aralarına siyasiler, gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve ünlülerin de dahil olduğu, sosyal medyada Narin için yapılan paylaşımlar…


Etiketler: #Narin Güran

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