Türkiye Narin'e ağlıyor... 19 gün sonra acı haber geldi, sosyal medya tek ses oldu: 'Bu ölümde kimin dahli var ise...'
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından sosyal medyada küçük Narin için binlerce paylaşım yapıldı...
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.
Konuya ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
Yerlikaya ilgili paylaşımında, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
Narin'in cesedi köyün kuzeyinde derenin içine torbayla atılmış ve içine taş konulmuş şekilde bulunduğu öne sürüldü.
TÜRKİYE NARİN’E AĞLIYOR…
Acı haberin duyulmasının ardından sosyal medyada küçük Narin için binlerce paylaşım yapıldı.
'Narin' etiketi kısa sürede sosyal medya platformu X’te (Twitter) Türkiye gündemine girdi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'NARİN' AÇIKLAMASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de, küçük Narin'den gelen acı haber üzerine bir paylaşım geldi.
Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte aralarına siyasiler, gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve ünlülerin de dahil olduğu, sosyal medyada Narin için yapılan paylaşımlar…
Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 8, 2024
Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum.…
Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan Narin’in cansız bedeni bulundu.— Murat AĞIREL (@muratagirel) September 8, 2024
Bu yavrucağın ölümünde kimin dahli var ise bulunması artık Devletin görevidir.
Yardım eden ,ne olduğunu bildiği halde susan her kim var ise cezalandırılmalıdır.
Kim ne ister küçücük yavrucaktan.
Allah belanızı… https://t.co/xIQR1YrclY
Lanet olsun bu ölümü gerçekleştirenlere...— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 8, 2024
Bu suç, #Narin'in bedeninde, hepimize karşı işlenmiştir.
Bilinsin ki; Diyarbakır Barosu ve kentteki sivil toplum kurumlarıyla birlikte bütün sorumluların ortaya çıkartılması, cezalandırılması için en etkin biçimde bunun takipçisi… pic.twitter.com/kbepYP9uQK
Çok üzgün ve öfkeliyim… Melek kız, umarım göklerde çok çok mutlu olursun …. #narin— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) September 8, 2024
19 günün sonunda Narin öldürülmüş olarak bulundu. Çocuklar için etkin politikalar yürütülse Narin hiç kaybolmayabilir, hayatta olabilirdi.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) September 8, 2024
Faillerin gereken cezayı alması için sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Narin’in hesabını soracağız. pic.twitter.com/4biWG4YHO6
Ahhhhhh NARİN— Ece Üner (@eceuner12) September 8, 2024
20 haneli köyde 20 gündür aranan 8 yaşındaki evladımızı bir çuval içinde buldular.Sebep olanların Allah belasını versin.— zaferalgoz (@zaferalgoz) September 8, 2024
Narin ahhh güzel Narin...— Ferit Demir (@DemirFerit) September 8, 2024
Sana nasıl kıydılar...
Ama sana söz veriyorum Narin, sana kıyanları tek tek açıklayacağım bütün detayları ile...
İnsanlık seni koruyamadı, kimseyi asla afetme... pic.twitter.com/e4YKOvVKst
Dokuz yaşındaki Narin’in acı haberi böyle geldi. Bu masum yavrunun hayatını çalan suçluların, insanlığın en temel değerlerine ihanet edenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Adalet yerini bulmalı, bu ölümün hesabı sorulmalı. Allah rahmet eylesin. https://t.co/OulrzYz45r— Can Yılmaz (@canyilmaz1) September 8, 2024
Çocuklar, kadınlar en yakınları tarafından öldürülürken,— TİP'li Kadınlar (@Tipli_Kadinlar) September 8, 2024
Hala savunduğunuz kutsal aileniz batsın!
Narin'in cansız, savunmasız, suçsuz bedeni bulundu. Bu ölüm hepimizin omuzlarında büyük bir sorumluluk bırakıyor. Bu vahşeti durdurmak için daha ne kadar çocuğun hayatını kaybetmesi… https://t.co/ffMgXnl4x3
Ah be #Narin— Cemil Çiçek (@avcemilcicek06) September 8, 2024
Öldürüp çuvala koymuşlar.
Hepsi sustu, gizledi. 20 hanelik köy! Amcası, kuzeni, abisi farketmez! Gerekirse tüm köy ahalisi tutuklanmalı!
ALLAH BELANIZI VERSİN! pic.twitter.com/0aDKJbFL2F
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