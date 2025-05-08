Adalet Bakanı Tunç'tan yargı eleştirilerine cevap: 'Hakim ve savcılarımızın emeğine saygısızlık yapıyorlar'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:48

Güncelleme: 08.05.2025 - 12:48

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, idari yargı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yargı sisteminin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Geciken adalet, adalet değildir” vurgusunda bulundu.

Bakan Tunç, vatandaşların en büyük beklentisinin makul sürede yargılanma hakkının korunması olduğunu belirterek, bu kapsamda yeni mahkemelerin kurulmasına hız verilmesi gerektiğini söyledi:

“İhtiyaç olan yerlerde gecikmeksizin yeni mahkemenin kurulması ile ilgili olarak çabuk davranmamız gerekiyor. Orada dosyalar fazla birikmeden, fiziki imkân yetersizse kiralama yoluyla mutlaka o süreçlerin tıkanmaması için çalışmamız gerekiyor.”

"2 YILDA 3 BİNDEN FAZLA İLK DERECE MAHKEMESİ KURULDU"

Son iki yılda önemli yapısal adımlar attıklarını ifade eden Tunç, “Bu konuda mahkeme sayısını son 2 yılda 3.038 ilk derece mahkemesi kurarak 8.632'ye yükseltmiş olduk. İdari yargıda 233'e yükseldi ilk derece mahkeme sayısı. Son 2 yılda idari yargıda 89 ilk derece mahkemesi kuruldu” dedi. Tunç, 47 adli ve 14 idari istinaf dairesinin faaliyete geçtiğini belirtti.

İstinaf mahkemeleriyle yüksek yargının yükünü hafiflettiklerini kaydeden Tunç, “İstinaf mahkemelerimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşlarımızın hukuki güvencesini artırdık” diye konuştu.

Yargı hizmetlerinde kaliteyi artırmak için denetim mekanizmalarının da güçlendirildiğini aktaran Tunç, “Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu'nun müfettiş sayısını artırdık. Yasal düzenleme ile 2 yılı geçmeyecek şekilde denetimlerin yapılması önemliydi. Bunlar devam ediyor” dedi.

MMUHALEFETE CEVAP: "YARGI SİSTEMİNİ TÖHMET ALTINDA BIRAKIYORLAR"

“Performansı ve verimliliği yükseltmek adına, yargısal süreçlerin makul sürede tamamlanması adına teftişin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha da güçlendirmemiz gerektiğini görüyoruz” diyen Tunç, adalet sistemine yönelik eleştirilere de cevap verdi.

Tunç, “Birkaç karardan, soruşturmadan yola çıkarak 13 milyondan fazla kararın verildiği bir yargı sistemini töhmet altında bırakan, onları karalayan 25.000 hakim ve savcımızın emeğine saygısızlık yapan bazı çevreler var” dedi.