Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yeni yargı paketi ile 50 bin kişi tahliye edilecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki düzenlemesi ile ilgili açıklama yaptı.

Pakette bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, Covid'e yönelik düzenleme yer alıyor.

Covid düzenlemesinden 50-55 bin mahkûmun yararlanması bekleniyor.

ADALET BAKANI BİLGİ VERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Bu konuda takdir Meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibari ile yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının AYM kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz."