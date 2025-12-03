Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'af' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

11. Yargı Paketi kapsamındaki düzenlemelere ilişkin soru üzerine Tunç, şunları söyledi:

"11. Yargı Paketi, bugün Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri başlayacak. Taslak çalışmaları üzerinde Adalet Bakanlığı olarak, milletvekillerimiz, grubumuzla beraber uzun süredir bir çalışma gerçekleştirmiştik. Özellikle yargı Reformu Stratejisi kapsamında ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli bir hedef var. Bu hedefle ilgili yapılacak yasal düzenlemeler var. 10. Yargı Paketi’nde bir kısmı yapılmıştı, 9. Yargı Paketi’nde de önemli düzenlemeler yapıldı. Bu da bunun devamı.

"TOPLUMSAL HUZURU TAHKİM ETMEYE YÖNELİK ÖNEMLİ MADDELER VAR"

Burada özellikle toplumsal huzuru tahkim etmeye yönelik önemli maddeler var. Bunlardan biri çocukların korunması. Çocukların suçtan korunmasıyla ilgili özellikle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılması durumunda, cezaların artırılmasına yönelik önemli bir düzenleme. Gerek suça sürüklenen çocuklarla ilgili, gerek suç mağduru çocuklarla ilgili kapsamlı çalışma yapılacak. Bu konuda Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Diğer düzenlemeler, o komisyonun çalışmaları sonrasında gündeme gelecek.

Kamuoyunda 18 yaş altındaki çocukların suçtan korunması ve bu konudaki yaptırımlar ve düzenlemeler, araştırma komisyonunun çalışmalarından sonra gündeme gelecek. Bu pakette sadece örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçtan korunmasını engellemeye yönelik düzenlemeler var. Bunun dışında silah atma, bunun cezası artırılıyor. Düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarda, mutlu günleri matem havasına dönüştüren tatsız olayları önleyebilmek için özellikle oralarda silah kullanımı durumunda silah kullanımı, ceza daha ağır geliyor.

Yine trafikte yol kesme konusu var. Bu suç, müstakil bir suç olarak Ceza Kanunu’nda düzenleniyor. Bir de araç kiralamalardan dolayı suç işlenmesi söz konusu. Burada da yine cezaları artıracak durum söz konusu. Bilişim suçlarıyla ilgili artık tüm bunlar kamuoyunda özellikle sanal bahis, kumar, bunlarla mücadele gerekiyor. Bu anlamda bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında gerek bankalara, ödeme kuruluşlarına getirilen yükümlülükler var, GSM abone tedbirleri var. Bunlar önemli düzenlemeler.

"EŞİTLİK İLKESİ DE ÖNEMLİ"

Yargılamayı hızlandırmaya yönelik, istinaf düzenlemesindeki yetkilerle alakalı, avukatların disiplin düzenlemeleriyle ilgili materyal var. Covid’le ilgili düzenleme, yanlış anlatılıyor, bu bir af değil. Burada özellikle suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin, aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili bir talep söz konusu. 2020’de yapılan düzenlemede Covid’de bazı suçlar istisna edilerek denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştı. 31 Temmuz 2023’e geldiğimizde dışarıdaki hükümlülerden, cezasının koşullu salıvermeye 5 yıl kalanlar, cezaevlerine dönmemişti. Bunlardan cezaevlerinde bulunanlar, cezası kesinleşenler yararlanmıştı. Ama aynı tarihte suç işleyen ya da daha önce suç işleyip yargılaması devam edenler yararlanamamıştı. Bunların yararlanamamasının, aynı durumdaki kişilerin, aynı yaptırıma tabi olması gereğince bir eşitlik sağlanması düşüncesiyle komisyona intikal eden kanun teklifi, burada takdir milletvekillerinin. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler, milletvekillerimiz tarafından elbette dikkate alınacaktır ve en doğru düzenleme yapılacaktır. Burada önemli olan suçla mücadelede bir zaafiyet yaşanmaması, herkesin yaptığının yanına kar kalmaması ama bunu yaparken de adaletten ayrılmamak, eşitlik ilkesi de önemli. Tüm bunları, milletvekillerimiz göz önünde bulundurarak bir düzenleme yapacaklardır."

Bir gazetecinin "Yılbaşından önce yasalaşır mı" sorusuna Tunç, "Haftaya Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri başlıyor. Görüşmelerden sonra Meclis’in gündemine komisyon raporu gelir ama bu düzenlemelerin içinde az önce söylediklerim aynı şekilde geçmeyebilir de geçebilir de... Takdir tamamen milletvekillerinde" yanıtını verdi.

"ÖRGÜT SUÇLARI DAHİL DEĞİL"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir gazetecinin "Terör ve örgütlü suçların kapsama alınması söz konusu olabilir mi" sorusunu, "Covid düzenlemesinde grup başkanımız da söyledi, 'Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Suç tarihi ve cezaevinde bulunma tarihi bakımından bir eşitliği sağlıyoruz. Hangi suçların dahil olacağıyla ilgili düzenlemede herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Önceki düzenlemede örgüt suçları dahil değil’ dedi. Bunda da dahil değil" diye yanıtladı.