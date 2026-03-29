2026 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından planlanan yaklaşık 15 bin kişilik yeni istihdam süreci, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyen binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru süreci henüz başlamadı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kapsamlı personel alımına ilişkin ilan metni son aşamaya gelmiş olup, detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Mevcut bilgilere göre alımların Nisan ayı başında duyurulması öngörülüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel eksikliklerini gidermeyi hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli), Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen ve Tekniker, Hemşire ve Sağlık Teknikeri, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı, Mühendis ve İstatistikçi, İşaret Dili Tercümanı ile Destek Personeli (Aşçı, Şoför, Hizmetli ve Kaloriferci) yer alıyor.