Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili araştırmalar internette hız kazandı. Peki, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

2025 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınav başvuruları 25 Ağustos 2025’te başlayacak ve 5 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

2025 GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DE ĞİŞİKLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın 30 Kasım’da yapılacağını açıkladı.