Bakan Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak amacıyla yeni personellerin alınacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı bünyesindeki ihtiyaca göre personel alımında branş dağılımı hazırlığı yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Personel alımına ilişkin detaylar kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte belli olacak. Kılavuzda branş dağılımı ve kontenjanları, sınav, (KPSS) eğitim yaş ve başvuru takvimi yer alacak.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra başvuru süreci e-Devlet üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. En fazla bir kadroya müracaat edebilecek. Birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edilen adayın müracaatı geçersiz sayılacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptıı paylaşımda Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız. ifadelerini kullandı.