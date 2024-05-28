Adalet Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerinde atamalar Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 28.05.2024 - 00:19

Güncelleme: 28.05.2024 - 00:41

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticilerinin görevden alınması ve yapılan atamalara yer verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararları,

"Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Abdullah Aydın ve İcra İşleri Daire Başkanı Hasan Özçelik" şeklinde açıklandı.

BAKAN TUNÇ'UN PAYLAŞIMI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kararının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: