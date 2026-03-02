Adalet Bakanlığı verileri... Muhaliflere yargı sopası mı? 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' dosyalarında büyük artış!

Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı adalet istatistikleri, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla ceza mahkemelerine taşınan dosyaların sayısında belirgin bir yükseliş olduğunu gösterdi.

TCK 216 kapsamındaki dosyalar, son dört yılda yaklaşık üç katına yaklaştı.

BİNLER MAHKEME SALONLARINDA

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre bakanlık verilerine göre, 2023 yılına 2021 ve 2022’den toplam bin 132 dosya devretti. 2023 yılı içinde ise TCK 216 kapsamında bin 76 yeni dosya açıldı. Böylece 2023’te ceza mahkemelerine gönderilen toplam dosya sayısı 2 bin 283’e ulaştı.

2024 yılında ise aynı kapsamda bin 561 yeni dosya açıldı. 2023’ten devreden dosyalarla birlikte 2025 yılı itibarıyla ceza mahkemelerindeki toplam dosya sayısı 2 bin 658 olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca 2024 yılında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla bin 335 kişi hakim karşısına çıktı. Yargılamalar sonucunda 699 kişi beraat ederken, 636 kişi hakkında hüküm kuruldu. Ceza verilen 342 kişi için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı uygulandı.

Laikliğe yönelik artan tehdit ve saldırılara karşı yayımlanan, “Laikliği birlikte savunuyoruz” bildirisine imza atan isimler emniyet tarafından ifade vermeye çağrıldı.