Adalet Bakanlığı'na 64 sözleşmeli personel alınacak
Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 64 sözleşmeli personel alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 14 mühendis, 32 bilişim personeli ve 18 çözümleyici kadroları için başvurular, 20 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden yapılacak.
Mühendis kadrosu için adayların, 2022- KPSS (B) Grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Diğer adaylardan da KPSS B Grubu P3 puanı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı istenecek.
Adaylar, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak sözlü sınavdaki başarı sırasına göre işe kabul edilecek.
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