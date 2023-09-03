Bakanlıktan ‘eşek eti’ açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana’nın Yüreğir ilçesinde ele geçirilen 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 ata ilişkin yaptığı açıklamada “Canlı olarak ele geçirilen tek tırnaklı hayvanlar yediemin olarak belediyeye ait hayvan barınağına teslim edilirken, kesilen hayvanlara ait et ve diğer parçalar ise imha edilmiştir” dedi.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 17:59
Bakanlıktan ‘eşek eti’ açıklaması
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı geldi. 

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekibi adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Adana’nın Yüreğir ilçesinde tek tırnaklı hayvan kesildiğine dair gelen ihbar üzerine İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ile zabıta ve emniyet güçleri tarafından bir adrese baskın yapılmıştır. Yapılan baskında, canlı ve kesilmiş halde tek tırnaklı hayvanların bulunduğu tespit edilmiştir.

Canlı olarak ele geçirilen tek tırnaklı hayvanlar yediemin olarak belediyeye ait hayvan barınağına teslim edilirken, kesilen hayvanlara ait et ve diğer parçalar ise imha edilmiştir. İlgili kişi hakkında adli işlem başlatılmak üzere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 40. Maddesinin (a) bendi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, ayrıca söz konusu kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Halk sağlığını tehlikeye atan kişi/kişiler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."


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