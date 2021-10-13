TÜGVA'nın eski yöneticisi Tamer Özsoy: Adalet Bakanlığı’nda 100’ün üzerinde TÜGVA’lı var, bekçi alımlarında da TÜGVA’nın çok ciddi bir rolü var

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın haberine göre; 1,5 sene TÜGVA’da yöneticilik yapan Tamer Özsoy, vakfın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaştığını, bekçi alımlarında ciddi bir rol oynadığını örneklerle anlattı. Özsoy ayrıca “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde çalışanların hepsi TÜGVA referanslarıyla oraya yerleşen kişiler” dedi.

2018-2019 yılları arasında 17 ay boyunca TÜGVA Van İl Temsilcisi olan Tamer Özsoy, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu: “Geçmişte Tügva da yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum ne yazık ki hepsi doğru. Vatan millet Sakarya diyerek neler yapılıyor neler. Bu daha bir kısmı. Genel merkez de kurulan şirketten haberiniz var mı?”

'TÜGVA’LILARA AYRICALIK TANINIYOR'

TÜGVA’da çalıştığı dönemlerde yaşananları ve torpil yapılıp yapılmadığını, il temsilciliklerinin ücretsiz olarak alınıp alınmadığını anlatan Özsoy, “Yönetici olduğumda şahit oldum” dedi. “Paylaşılan belgelerin tamamı doğru. Üstelik bunlar da işin görünen kısmı” diyen Özsoy, “Hemen size bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde çalışanların hepsi TÜGVA referanslarıyla oraya yerleşen kişiler. Bunu kendim birebir biliyorum. Tanıyorum yani oradakileri. Başkan Enes Eminoğlu, önce bu belgeler sahte dedi ama biraz önce katıldığı yayında ‘İçeriden sızdırılmış’ ifadesini kullandı. Açık bir şekilde AKP Genel Merkez ve onların yakınları üzerinden TÜGVA’ya ayrıcalık tanınıyor. Bir kesime çalışma, bir kesimi tatmin etme durumu var. Ben yönetici olduğumda kendim şahit oldum” diye konuştu.

'BELEDİYELER, BİNALARI BEDELSİZ OLARAK TÜGVA’YA VERİYOR'

TÜGVA’nın masraflarının belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından sürekli olarak karşılandığını söyleyen Özsoy, “Mesela bir şirket var deniyor. Bu da yurt masraflarını karşılamak içinmiş. Evet olabilir ama bu şirkete iş adamları para aktarıyor mu? Belli taahhütler karşılığında neler aktarılıyor, ne kadar para girişi oluyor hepsini açıklasınlar o zaman” dedi.

İl temsilcilik binalarının belediyelerden alındığını belirten Özsoy, şöyle devam etti: “Adalar’daki mevzu çok tartışıldı. TÜGVA Genel Merkezi binası nasıl yapıldı? O kadar para nasıl alındı? Bunları cevaplasınlar. Hemen örnek vereyim, bedelsiz olarak kiralanan Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep il temsilcilikleri var. Yurtları geçtim, buralar nasıl bedelsiz olarak alındı peki?”

ADALET BAKANLIĞI’NDA 100’ÜN ÜZERİNDE TÜGVA’LI…

Özsoy, TÜGVA’lıların devlette birçok yerde kadrolaştığından bahsederken özellikle Adalet Bakanlığı’na önem verildiğini dile getirdi: “Adalet Bakanlığı’nda 100’ün üzerinde, sadece benim tanıdığım TÜGVA’lı var. Bu isimler vakıf üzerinden buralara getirildiler. Emniyet’te ne kadar var bilmiyorum ama bekçi alımlarında da TÜGVA’nın çok ciddi bir rolü olduğunu biliyorum.”