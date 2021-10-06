Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanlığı'na çağrı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 14:34

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu "Çalar Saat" programına konuk oldu.

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş ile yaklaşık 19 aydır açık görüş gerçekleştiremediğini ifade etti. Demirtaş, Adalet Bakanlığı'na görüş haklarının eski haline dönüştürülmesi için çağrı yaptı.

Demirtaş şunları söyledi:

"Selahattin’le yaklaşık 19 aydır açık görüş yapamıyoruz. Kızlarımız babalarına 19 aydır sarılamadı. Bunu da anlamak mümkün değil. Kapalı görüş haklarımızı dahi kullanamıyoruz. Artık keyfiyete dönüştü. Neden hâlâ görüş haklarımız eski haline dönüştürülmedi? Kış hazırlıkları yaptığım şu dönemde fiyatların katlandığını görüyorum. Kira fiyatları çok fazla. Ekonomik açıdan zor zamanlardan geçiyoruz.

Hem Selvi Hanım’la (Kılıçdaroğlu) hem Dilek Hanım’la (İmamoğlu) görüşüyoruz. Bayramlaşıyoruz, bazı özel günlerde, zor günlerimizde birbirimizi arıyoruz, dayanışma dileklerimizi iletiyoruz. Daha dün Selvi ve Dilek Hanım’la konuştuk, Selahattin’in kitabını onlara da göndermek istediğimi söyledim."