Adalet Bakanlığı'ndan 'Vural Avar' genelgesi: 'Cezaların hafifletilmesi, kaldırılması resen başlatılabilecek'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Emekli Korgeneral Vural Avar, 85 yaşında, iddianamesi FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında, sağlık sorunlarına rağmen tutuklu bulunduğu sırada Sincan Cezaevi’nde 20 Aralık’ta yaşamını yitirdi.

Avar’a Adli Tıp Kurumu tarafından “cezaevinde kalabilir” raporunun verilmesi tepkilere neden olmuştu. Kamuoyundaki tepkiler sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız Vural Avar’la ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi” açıklamasını yaptı.

Dün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla başsavcılıklara bir genelge gönderildi. Adalet Bakanlığı genelgesine göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle cezaların hafifletilmesi, kaldırılması işlemleri hükümlünün talebi olmadan resen başlatılabilecek. Genelgede cumhurbaşkanı yetkileri arttırılırken Adli Tıp Kurumu’nun yetkileri gevşetildi. Genelgenin Avar’ın yaşamını yitirmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

"DEDİĞİMİZ DOĞRULANDI"

Cezaevindeki komutanlardan E. Orgeneral Çetin Doğan (82), E. Orgeneral Fevzi Türkeri (81), E. Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (77), E. Tümgeneral Erol Özkasnak (76) ve E. Tümgeneral Kenan Deniz’in (74) avukatı ve eski askeri hâkim Aykanat Kaçmaz, genelgeyi Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Kaçmaz, “Bakan Bozdağ, 104. maddeden faydalanılması için bu konuda başvuru olması gerektiğini söylediğinde cumhurbaşkanının bu işlemi resen de yapma yetkisi olduğunu belirtmiştik, sessizlik olmuştu. Bu genelge, dediğimizi doğruladığı gibi aynı zamanda da süreçle ilgili titizlik gösterilmesi uyarısında bulunuyor, adli makamların gereğini yapması için şartları kolaylaştırıyor” dedi. Kaçmaz öte yandan Vural Avar’ın ölümü sonrası bazı gelişmelerin yaşanmaya başlandığını, bu kapsamda tutuklu komutanlardan Hakkı Kılınç’ın 3-4 gün önce hastaneye sevk edildiğini belirtti.

"SORUMLULUK İNFAZ SAVCILARINA VE ADLİ TIP KURUMU’NA ATILDI"

Kanser tedavisi nedeniyle infazı ertelenerek tahliye edilen Aydan Erol’un avukatı Fethi Öztürk ise “Cumhurbaşkanı’nın zaten böyle bir yetkisi vardı. Genelge ile bu durum vurgulanmış oldu” dedi.

Bakanlığın, Vural Avar’ın yaşamını yitirmesi sonrasındaki kamuoyu tepkisi ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek kötü bir durumun yaratacağı etkiyi dikkate aldığını belirten Öztürk, bu genelge ile hem gerekeni yaptığını hem de sorumluluğu infaz savcılarına ve Adli Tıp Kurumu’na attığını söyledi. Öztürk, bu nedenle genelgenin adli kurumlara mesaj olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.