28 Şubat tutukluları Sincan Cezaevi’nden seslendi: 'Avar’ı yaşatmaya gücümüz yetmedi'

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde olan emekli Korgeneral Vural Avar için hazırlanan raporda “kocamışlık hali” tespiti yapılmasına karşın tahliye edilmediğini belirten hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, anayasanın 104. maddesi gereğince cumhurbaşkanına tanınan af yetkisinin başvuruya tabi olmadığını anımsatarak “Bir iktidar ki yetki ve görevlerini kin ve nefret ile kullanıyor, cezaevindeki ölüm sürecini adeta göz göre göre seyrediyor. Fiilen idam uygulanıyor” tepkisini gösterdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, iddianamesi FETÖ’cü eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında 14 isme verilen müebbet hapis cezasını onamasının ardından cezaevine giren Avar, 20 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Cezaevindeki komutanlara af dilekçesi imzalatmak istendiği iddiası ise tartışma yarattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avar’ın 16 Aralık’ta af dilekçesi verdiğini belirterek “Cumhurbaşkanımız, Avar ile ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini söyledi” dedi. Avukat Aykanat Kaçmaz ise arkadaşlarının ikna ettiği Avar için Erol Özkasnak tarafından bir cümlelik, “Anayasanın 104. maddesinin hükümlerinden yararlanmak istiyorum” içerikli dilekçe yazıldığını, dilekçenin kabul edilmemesi üzerine söz konusu dilekçenin Avar’a, titreyen elleriyle yazdırıldığını açıkladı.

"KOCAMIŞLIK HALİ"

Hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiren Avar için cezaevinde kalabileceğine yönelik verilen raporun “tıbbi ve hukuki olmadığını” vurgulayan Eminağaoğlu, raporda “kocamışlık hali” tespitinin yapıldığını anımsattı. Özel af yetkisinin Meclis’e ait olduğunu, cumhurbaşkanının yalnızca anayasanın 104. maddesi uyarınca “sürekli sakatlık, hastalık veya kocama” halinde cezayı kaldırma yetkisi olduğunu vurgulayan Eminağaoğlu, “Hükümlü ‘Ben istemiyorum’ dese bile böyle bir rapor varsa cumhurbaşkanı görevini yerine getirmek zorunda. Fiilen idam uygulanıyor. AYM ciddi bir hukuksuzluğa ortak oldu” dedi.

"YAŞATMAYA GÜCÜMÜZ YETMEDİ"

Cezaevindeki komutanlardan Hakkı Kılınç’ın oğlu Mehmet Koray Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün görüş günü olduğunu belirterek “Babam; “Bizler silah arkadaşları olarak rahmetli Avar komutanımıza koğuşta çok iyi baktık ama onu yaşatmaya gücümüz yetmedi” dedi. Vicdanlarınıza sunuyorum” şeklinde konuştu.