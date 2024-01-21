'Adalet için daha kaç 18 yıl gerek?'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’ye dönmek isteyen Eren için Milli Savunma Bakanlığı, yeniden yargılama sürecini işaret etti. FETÖ kumpası olduğu kanıtlanan üç ayrı davanın yargılaması yaklaşık yedi yıl sürdü. Davalardan beraat etmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı’na başvuruda bulunan ancak bir yanıt alamayan Eren, idari mahkemeye göreve iade davası açtı. Murat Eren’in Ankara 25. İdare Mahkemesi’ndeki davası ise 20 Şubat’ta görülecek.

Cumuriyet’e konuşan Murat Eren’in avukatı Muhammed Sarıkaya, “Yıllarca mücadelemiz sonunda Eren’in TSK ile ilişiğinin kesilmesi kararının kaldırılarak tekrar görevine getirileceğini ve itibarının iade edileceğini düşünerek başvuruda bulunduk” dedi. Sarıkaya, talebe yanıt dahi alamadıklarını vurguladı.

Sarıkaya şöyle konuştu: “İlk kumpas mağduru Pilot Yüzbaşı Murat Eren’in itibarı ne zaman göklere çıkarılacak? Uzun süredir devam eden bu mağduriyetin bir an evvel giderilmesi için ivedi olarak hakkında verilen ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden İlişiğinin Kesilmesi’ kararının geri alınarak yeniden göreve döndürülmesi zorunludur. Her şey ortadayken adalet için daha kaç 18 yıl geçmesi gerekecek?”