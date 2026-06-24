Adalet Komisyonu’nda ‘Özer’ gerilimi: CHP’den ‘İçtüzük’e aykırı’ itirazı

TBMM Adalet Komisyonu’nda “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sırasında dikkat çeken bir yetki tartışması yaşandı. CHP’de ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in komisyon üyeliğinin düşürüldüğü açıklandı. Karar, komisyon toplantısında CHP’li üyelerin itirazına neden oldu.

CHP’den usul itirazı

Komisyonda söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer’in CHP üyeliğinin sona ermediğini vurgulayarak komisyon üyeliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Bülbül, parti üyeliği devam eden bir milletvekilinin komisyon üyeliğinin bu şekilde sona erdirilemeyeceğini savunarak işlemin TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olduğunu belirtti.

Bülbül’ün itirazı üzerine Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel söz aldı. Yüksel, TBMM Başkanlığı’nın 12 Haziran tarihli işlemiyle Turan Taşkın Özer’in Adalet Komisyonu üyeliğinin düşürüldüğünü bildirdi.

''TOPLANTIYA KATILIR AMA OY KULLANAMAZ''

Yüksel, İçtüzük hükümleri çerçevesinde Özer’in komisyon toplantılarına katılabileceğini ve söz alabileceğini ancak komisyon üyesi sıfatı taşımadığı için değişiklik önergesi veremeyeceğini ve oy kullanamayacağını söyledi.

Komisyonda yaşanan tartışma, teklif görüşmeleri sürerken muhalefet ile komisyon yönetimi arasında yeni bir gerilim başlığına dönüştü. CHP kanadı, Özer’in parti üyeliği sürerken komisyon üyeliğinin düşürülmesinin hukuki dayanağını sorgularken, komisyon yönetimi işlemin TBMM Başkanlığı kararı doğrultusunda yapıldığını savundu.

DİSİPLİN SÜRECİ KOMİSYONA TAŞINDI

CHP’de ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Turan Taşkın Özer hakkındaki parti içi süreç, böylece Meclis komisyon çalışmalarına da yansımış oldu.